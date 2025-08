Tweet di Orazio Accomando di Sportmediaset:

"Napoli, colpo in prospettiva. Preso Manuel Nardozi, esterno 2006 proveniente dalla Roma. Lo scorso anno al Parma, con cui è arrivato in finale in Primavera 2, Nardozi ha deciso due finali scudetto Under 16 e 17 con la maglia dei giallorossi".