Hojlund-Napoli, Romano : "Accordo totale con lo United! Contratto e progetto, attesa per il Sì"

Calciomercato Napoli, svolta nella trattativa per il possibile approdo in azzurro di Rasmus Hojlund. Secondo quanto riferisce l'esperto di trattative internazione, Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale Youtube l'accordo col Manchester United sarebbe totale per qualsiasi tipo di formula. Manca il Sì del giocatore.

Il Napoli nelle ultime 24 ore ha continuato a muovere passi in direzione Rasmus Hojlund inviando una proposta al giocatore. Il club azzurro sa che col Manchester United non ci sono problemi, il club inglese è molto aperto a qualsiasi tipo di soluzione. Per Hojlund 0 gol con la Fiorentina in amichevole, nemmeno convocato in campionato che sia prestito con diritto oppure obbligo va bene tutto per lo United per un attaccante che non fa più parte del progetto tecnico. Hojlund, come già spiegato, preferisce l'obbligo perchè non vorrebbe più rimanere al Manchester United perchè dice 'Nel momento che devo andare via voglio sentire fiducia' e non vuole essere un pacco postale che ogni anno cambia squadra. Il Napoli è pronto a discutere circa la formula con gli inglesi senza grossi intoppi, si va a velocità spedita con lo United e bisogna trovare l'accordo col giocatore sul progetto tecnico e contratto, perchè se sarà prestito con obbligo o trasferimento a titolo definitivo bisognerà fargli il contratto. Quindi bisogna costruirlo questo contratto. Il Napoli ci sta lavorando ed ha avuto dei contatti diretti anche col giocatore stesso non solo con i suoi agenti per illustrare il progetto e spiegare ad Hojlund cosa succede attorno a lui nel momento in cui rientrerà Lukaku. L'accordo non è stato ancora chiuso ma si sta lavorando per finalizzare, nonostante vengano offerti al club azzurri tanti altri giocatori in quella posizione. Vediamo come evolverà il discorso giocatore, lo United stende un tappeto rosso alla sua uscita"