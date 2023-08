Il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato ancora in queste ore a chiudere per un altro centrocampista. Ma alla fine è arrivata la soluzione che sembrava più semplice: la conferma di Gaetano.

Gianluca Gaetano

Centrocampo Napoli resta Gaetano

Come riporta Il Mattino, anche Garcia ha dato il suo ok alla permanenza. Zanoli e il Genoa insistono per il prestito: pronto, nel caso, l'assalto last minute per Faraoni del Verona.

