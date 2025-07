Sky - Accordo totale tra Napoli e Galatasaray per Osimhen: manca solo la firma

Calciomercato Napoli - Marco Demicheli, giornalista Sky, ha rilasciato nuovi aggiornamenti sul futuro di Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24:

“Trovato l'accordo definitivo tra il Napoli ed il Galatasaray per la cessione di Osimhen. Il Napoli ha voluto le garanzie bancarie. De Laurentiis chiedeva 75 milioni di euro in un0unica rata, ma alla fine incasserà 40 milioni subito e poi due rate da 17.5 milioni di euro nei prossimi dodici mesi. In più il Napoli avrà il 10% sulla futura rivendita del giocatore e potrebbe incassare altri soldi se il Galatasaray dovesse vendere Osimhen in Italia nei prossimi due anni. Nell'accordo, infatti, c’è questa penale. Manca solo la firma del giocatore. Dopo pranzo il Galatasaray ha mandato il contratto ad Osimhen che ora lo sta revisionando. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli e la firma definitiva. Nessun problema, bisogna solo attendere".