Dalla Spagna - Napoli su un altro giocatore del Girona: spunta la clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - Nemmeno il tempo di concludere una sessione estiva da record, che già circolano i primi nomi in vista di gennaio per il mercato del Napoli.

Direttamente dalla Spagna, in particolare dai colleghi di Mundo Deportivo, circola voce che il Napoli sarebbe pronto ad un nuovo colpo dal Girona dopo l'acquisto di Miguel Gutierrez. Gli azzurri, infatti, sono tra i club interessati ad Arnau Martinez, terzino destro del Girona, classe 2003. Sul calciatore, che ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro, ci sono anche la Juventus e il Milan.