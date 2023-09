Dalla Francia confermano: Grosso nuovo allenatore del Lione, beffa per Gattuso

Calciomercato - Niente ritorno in panchina per Gennaro Gattuso apparentemente, nei giorni scorsi, a un passo da una nuova avventura: terminata l’esperienza al Valencia, l’ex tecnico del Napoli non ripartirà dalla Francia. Alla fine, infatti, sarà un altro italiano l’allenatore del Lione e tra l’altro parliamo di un altro campione d’Italia del 2006: Fabio Grosso, reduce dalla promozione in Serie A col Frosinone, che prenderà dunque il posto dell’esonerato Laurent Blanc come annunciano in Francia. Superato il calabrese all'ultimissima curva.