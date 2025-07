Calciomercato Napoli, non solo Sterling e Grealish: nel mirino altri due esterni della Premier League

Sfumato Dan Ndoye, diretto al Nottingham Forest, il Napoli è ora a caccia di un altro profilo di rilievo per l'esterno d'attacco da regalare ad Antonio Conte. Tanti i nomi in lizza: dall'idea Jack Grealish, fino ad arrivare a Raheem Sterling.

Nel mirino del Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono anche altri due profili che vorrebbero cambiare aria in Premier League:

"Il Napoli ha avuto modo, a gennaio, di avvicinarsi a Garnacho (21), finito ai margini del Manchester United. Le voci di dentro tendono a raffreddare suggestioni ma nel taccuino, sei mesi dopo, il nome è rimasto. Come quello di Federico Chiesa, guarda un po’ pure lui uomo da Premier: al Liverpool ha trovato spazi congestionati, ha giocato poco e non è andato, come Garnacho, neanché in tournée".