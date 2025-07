Galatasaray, il presidente Özbek annuncia: "Il club è sano: saldati i debiti previsti dal piano di ristrutturazione con le banche"

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, ha pubblicato sul sito ufficiale del club turco una lettera di ringraziamento ai tifosi in cui ha annunciato che il club è riuscito a saldare tutte le pendenze debitorie come aveva promesso quando era diventato presidente nel 2022:

"Cari tifosi, quando ho assunto l'incarico nel 2002 avevo promesso che il Galatasaray avrebbe avuto una propria autonomia finanziaria. Insieme ai miei collaboratori sono orgoglioso di poter annunciare che da oggi questa promessa è stata mantenuta. Il Galatasaray ha estinto i debiti e gli interessi previsti dall'accordo di ristrutturazione bancaria e ne è uscito definitivamente. Voglio ringraziare le banche che ci hanno sostenuto in questo periodo difficile, hanno compreso il nostro progetto di risanamento. Ringrazio anche i membri del CdA del club per avermi sostenuto in una fase così delicata"