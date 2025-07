Arezzo, Bucchi: "Napoli, che ricordi! Ne ho due meravigliosi, vi racconto. Sulla vittoria di oggi in amichevole..." | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - La prima amichevole Napoli-Arezzo termina 0-2, con l'allenatore ex Napoli, Cristian Bucchi, che ha parlato subito dopo il match.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dell'Arezzo:

"Prestazione dell'Arezzo? Siamo contenti per l'ordine avuto in campo, non è facile a inizio stagione, con le gambe stanche. Poi il Napoli ci ha fatto correre tanto! Tenere l'ordine e le distanze tra i reparti è stato piacevole. Questo non è nemmeno calcio d'agosto, è luglio! Calma, veramente, non perdiamo di vista gli obiettivi ma siamo contenti. Grazie al Napoli che ci ha dato questa splendida opportunità, e ce la siamo goduta, sarà una giornata che molti ricorderanno e che hanno vissuto per molti ragazzi, soprattutto i giovani, un sogno e quindi stasera ce la portiamo a casa e ce la godiamo così".

Come l'hai vissuta da ex? Da grande ex!

"Ma guarda, questa è la seconda volta che gioco contro il Napoli, perché una volta l'avevo affrontata con il Sassuolo quando allenavo lì. Ed è sempre una grande emozione perché sono legatissimo a questo club e a questa gente, ho tantissimi amici a Napoli, torno sempre molto volentieri e sono tifoso del Napoli così come lo sono i miei figli, quindi c'è sempre grande affetto, grande partecipazione, è bello vedere che questa società, questo club, questa squadra siano arrivati a livelli altissimi. Vincere scudetti, giocare in Champions League, credo che sia qualcosa di meraviglioso. Aver fatto parte della storia del Napoli mi riempie d'orgoglio".

Anche perché hai fatto parte veramente, con quella promozione e da allora il Napoli ha continuato a scalare la classifica, con quella stagione 2008-2009.

"Sì, ecco, io dico che noi abbiamo fatto parte di quella storia un po' più complicata, no? Perché era il momento di ricostruzione, di rifondazione e quell'anno è stato sofferto, ma alla fine ci ha creato una grande gioia e soprattutto ha riportato il Napoli in Serie A e dopo da lì è iniziato un percorso nuovo, diverso, ma bellissimo. Queste cavalcate speriamo che durino a lungo".

Mister, l'ultima domanda, hai un ricordo particolare di quella stagione?

"Ma guarda, ho avuto un tanti ricordi belli, però se devo ricordare due momenti, uno è la vittoria del campionato a Genova in Serie B, l'invasione di campo dei nostri tifosi, la festa meravigliosa. E una è stata la Coppa Italia, famosa contro la Juventus, quella partita che fu definita la partita perfetta dove vincemmo ai rigori dopo un 3-3 meraviglioso e uno stadio stracolmo che ci inneggiava, quindi sono i primi due flash che mi vengono di una storia bellissima".

