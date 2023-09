Caso Osimhen, Akatugba: "Vergognoso e inaccettabile il video del Napoli, ora Victor andrà via"

Notizie Calcio Napoli - Lungo post di Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen e membro del suo entourage, dopo le polemiche di queste ore prima per la lite con Rudi Garcia e poi per il caso relativo al video su TikTok:

"Ho visto un giovane giocatore Nigeriano di Lagos andare a Napoli tre anni fa e vincere il campionato dopo 33 anni e riportare il club al top nel calcio italiano. Tutto andava bene, tutti erano pazzi di lui, lo chiamavano il re di Napoli, facevano torte con il suo volto e con la sua maschera e altri modi per omaggiare questo giovane giocatore Nigeriano. Ora perché sto facendo questo video, dopo Bologna-Napoli il Napoli ha fatto due video, uno sul calcio di rigore ed uno su una noce di cocco (ride ndr). Quando ho visto questi video su Twitter non ci credevo. Sono andato a controllare sull'account Tik Tok del Napoli. È incredibile che l'account ufficiale del tuo club ti prenda in giro per un rigore sbagliato è incredibile, è una vergogna, è inaccettabile, è una mancanza di rispetto, è ridicolo è un errore grossolano. Stiamo parlando del miglior attaccante in Italia, di un candidato al pallone d'oro e anzi del miglior giocatore in Serie A. Ed è così che viene trattato? Solo perché non ha segnato in due o tre partite? Ora quali sono le conseguenze? Il Napoli perderà Victor Osimhen. Non rinnoverà il suo contratto e vorrà andare via quanto prima e dico questo da OMA Akatugba come giornalista non parlo per Osimhen dico solo quello che è inevitabile. Osimhen andrà via quanto prima, nessuna squadra prende in giro il suo miglior giocatore. Io non credo che si parli di razzismo e non credo che il Napoli lo sia. Ma mettere contenuti di questo genere mette le persone nella condizione di dirlo e io non lo penso parlo solo di quello che la gente dice. Questi sono i contenuti che volete fare sul vostro miglior giocatore?