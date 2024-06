Calciomercato Napoli, ultimissime trattative in corso: notizie in tempo reale

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime notizie sul calciomercato del Napoli per quest'estate. L'arrivo di Antonio Conte in panchina ha acceso quello che sarà il mercato del club di Aurelio De Laurentiis pronto a fare grandi colpi. Calciomercato Napoli ultimissime sugli acquisti tanto attesi e anche le cessioni che possono sbloccare le operazioni del Napoli calcio in entrata. Calciomercato Napoliultime notizie in tempo reale su quelli che sono gli obiettivi e le trattative in corso.

Calciomercato Napoli ultimissime notizie sulle trattative

Calciomercato Napoli ultimissime - E' già iniziato per la SSC Napoli il calciomercato estivo. In casa Napoli sono tutti a lavoro i componenti della società per costruire qualcosa di importante in vista del futuro dopo una stagione disastrosa. Calciomercato Napoli ultimi minuti, è grazie a CalcioNapoli24.it che potrete seguire tutti gli aggiornamenti live in merito alle trattative del Napoli per acquisti e cessioni.

calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli ultimissime notizie - Di mezzo ci sono Europei e Coppa America quest'anno che possono rallentare un po' le operazioni ma le trattative sono già ben avviate e possono sbloccarsi da un momento all'altro. Tanti gli obiettivi del Napoli che dovrà rinforzare la rosa quasi in ogni zona del campo per il prossimo anno, ma molto dipenderà anche da chi andrà via.

Ultimissime calciomercato Napoli, tutti i movimenti in entrata e uscita da monitorare perché sono tante le trattative in corso. Obiettivi Napoli, ecco quelli che sono i giocatori che il Napoli sta seguendo e trattando. Queste sono le possibili operazioni del club che sta lavorando in entrata, poi vedremo anche quelle in uscita.

Trattative Napoli, aggiornamento sul calciomercato con le operzioni del 18 giugno:

Alessandro Buongiorno : prossima settimana che può essere indicativa, principio d'accordo col giocatore resta da trovare quello col Torino ;

: prossima settimana che può essere indicativa, principio d'accordo col giocatore resta da trovare quello col ; Rafa Marin : altro centrale nel mirino, piace tanto e può dire sì dopo un anno in presito all'Alaves. Il Real Madrid apre al prestito ma vuole la recompra;

: altro centrale nel mirino, piace tanto e può dire sì dopo un anno in presito all'Alaves. Il apre al prestito ma vuole la recompra; Mario Hermoso : è svincolato e c'è un principio d'accordo sul contratto e l'ingaggio, da trovare quello sulle commissioni;

: è svincolato e c'è un principio d'accordo sul contratto e l'ingaggio, da trovare quello sulle commissioni; Leonardo Spinazzola : è svincolato, può essere l'occasione a sinistra visto l'addio deciso di Mario Rui ;

: è svincolato, può essere l'occasione a sinistra visto l'addio deciso di ; Vanderson : il talento brasiliano del Monaco è uno dei nomi principali in lista di Manna per la fascia destra di centrocampo;

: il talento brasiliano del è uno dei nomi principali in lista di per la fascia destra di centrocampo; Amar Dedic : altro possibile sostituto di Di Lorenzo qualora il capitano decidesse di andar via;

: altro possibile sostituto di qualora il capitano decidesse di andar via; Federico Chiesa : piace e può essere una grande occasione visto che è in uscita dalla Juve , al momento nulla di concreto;

: piace e può essere una grande occasione visto che è in uscita dalla , al momento nulla di concreto; Albert Gudmundsson : piace e non poco, ma al momento è in vantaggio l' Inter che già tratta col Genoa e ha il sì del giocatore;

: piace e non poco, ma al momento è in vantaggio l' che già tratta col e ha il sì del giocatore; Romelu Lukaku : è uno dei principali candidati a vestire la maglia azzurra qualora dovesse partire Osimhen ;

: è uno dei principali candidati a vestire la maglia azzurra qualora dovesse partire ; Artem Dovbyk : piace al Napoli che lo sta osservando agli Europei , dopo la competizione può partire per 40 milioni decisi dal Girona ;

: piace al che lo sta osservando agli , dopo la competizione può partire per 40 milioni decisi dal ; Santiago Gimenez: è un nome che stuzzica molto Conte, dipenderà tutto dalla cessione di Osimhen.

Romelu Lukaku

Calciomercato Napoli ultimissime notizie per le operazioni che possono portare alla cessione di alcuni giocatori del Napoli. Ci sono diversi problemi da risolvere per il club di ADL. Trattative Napoli, aggiornamento per i possibili movimenti in uscita del 18 giugno:

Giovanni Di Lorenzo : il capitano ha chiesto la cessione tramite il suo agente, dopo gli Europei parlerà: c'è la Juventus ;

: il capitano ha chiesto la cessione tramite il suo agente, dopo gli parlerà: c'è la ; Mario Rui : andrà via, non rientra nei piani di Conte ;

: andrà via, non rientra nei piani di ; Natan: può partire in prestito nelle prossime settimane;

Leo Skiri Ostigard : può essere venduto in questa sessione estiva, molto dipenderà da chi arriverà;

: può essere venduto in questa sessione estiva, molto dipenderà da chi arriverà; Khvicha Kvaratskhelia : il padre e l'agente sono usciti allo scoperto, come anche il PSG che lo vuole ad ogni costo. Senza rinnovo andrà via;

: il padre e l'agente sono usciti allo scoperto, come anche il che lo vuole ad ogni costo. Senza rinnovo andrà via; Jesper Lindstrom : c'è l'interesse del Lione e per la giusta cifra può essere venduto;

: c'è l'interesse del e per la giusta cifra può essere venduto; Victor Osimhen : sogna la Premier , ma per ora solo PSG e Arabia possono accontentare il Napoli e prenderlo a 120 milioni . Tutto in stand-by;

: sogna la , ma per ora solo e possono accontentare il e prenderlo a . Tutto in stand-by; Giovanni Simeone: non ha intenzione di fare un altro anno di panchina, valuterà le offerte.

Kvaratskhelia Osimhen

Acquisti e cessioni Napoli: tutte le operazioni ufficiali

Calcio mercato Napoli - Torneranno diversi giocatori dai prestiti per il Napoli che possono essere utili e valutati dal nuovo allenatore su tutti Folorunsho e Caprile. Qui potrete seguire gli aggiornamenti in merito alle ufficialità di acquisti e cessioni Napoli: