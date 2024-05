Chi è Manu Konè che piace al Napoli: età, ruolo e caratteristiche tecniche | FOCUS

Manu Konè del Borussia M’Gladbach è un nome che di recente è stato accostato al Napoli. Non è un mistero infatti che gli azzurri debbano cercare rinforzi importanti nella zona nevralgica del campo per la prossima stagione. Il nuovo allenatore infatti dovrà fare i conti con gli addii di Dendoncker, Traorè, Zielinski, Demme ed in più ci saranno anche da valutare i rientri dai prestiti di Gaetano e Folorunsho.

Chi è Manu Konè: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Manu Konè nasce il 17 maggio 2001 a Colombes in Francia. Alexandre e Thérèse, i suoi genitori, e i suoi 5 fratelli hanno svolto un ruolo chiave per la sua carriera. Il calcio, però, sembrava essere già scritto nel suo destino. Il balcone dei Koné, infatti, si affacciava proprio sullo Stade de France, impianto più grande della Francia e stadio di casa della nazionale. "Mi implorava di portarlo a giocare in strada, portava sempre con sé il pallone", dichiarò la sorella Vanessa in un'intervista.

Tatticamente è un centrocampista dotato di una grande fisicità che potrebbe, guardando chiaramente in chiave Napoli, essere paragonato un po’ per caratteristiche a Frank Anguissa. Konè si mette in mostra nel Tolosa dove fa il suo esordio in Ligue 1 nel 2018-19. La stagione seguente inizia positivamente per questo calciatore che si guadagna un posto importante in squadra diventando praticamente un titolare inamovibile in Ligue 1 e Coppa di Francia. La pandemia blocca però tutto, l’interruzione del campionato diventa fatale per il Tolosa che alla fine retrocederà in Ligue 2. Nel 2020-21 Konè prova a trascinare la squadra verso la promozione che però non arriva per la sconfitta nello spareggio con il Nantes.

Nel gennaio 2021 il Borussia M’Gladbach decide di acquistarlo per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. I tedeschi decidono però di lasciare Konè in prestito al Tolosa fino al termine della stagione per fargli completare il percorso di crescita. Il centrocampista fu davvero ad un passo, prima di trasferirsi in Bundesliga, dal Milan. I rossoneri offrirono 6 milioni, ma l’agente di Konè spiegò perché alla fine preferì accordarsi con il Borussia M’Gladbach dichiarando che la Bundesliga era un’occasione di crescita importante per il suo assistito.

Così come Thierry Henry e Kylian Mbappe anche Konè entrò a far parte dell'INF (Institut National du Football) Clairefontaine, prestigiosa accademia nazionale specializzata nell'accrescimento e nell'allenamento di promettenti calciatori francesi. Nel Borussia M’Gladbach gioca sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3 sempre come mezzala destra. Con i tedeschi ha un contratto in scadenza nel 2026.