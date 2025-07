De Bruyne-Lukaku show negli 1vs1 in allenamento: skills & gol della super coppia! | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Questa mattina, vi abbiamo raccontato l'ottavo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si trattava dell'allenamento mattutino del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli. Sotto la pioggia battente, gli azzurri si sono esercitati nell'uno contro uno: dribbling e poi andare al tiro, con De Bruyne e Lukaku on fire. Ma molto bene anche Noa Lang e Zerbin, abilissimi nel dribbling e nelle giocate palla al piede. E poi sessione finale con tiri dal limite dell'area, dopo essersi smarcati e aver ricevuto palla spalle alla porta.

Ecco le immagini della seduta di stamattina: