AS - Il piano di De Laurentiis: Osimhen sopra i 100mln, Kvaratskhelia oltre i 150! Ma solo uno potrebbe finire sul mercato

Quello che Khvicha Kvaratskhelia sta facendo a Napoli supera ogni immaginazione o aspettativa. Normale, quindi, che emergano già indiscrezioni sul futuro di 'Kvaradona'. L'attaccante è stato accostato a diverse squadre di Premier e anche al Real Madrid, come raccontano i colleghi spagnoli di AS.

Il Napoli lo ha ingaggiato la scorsa estate per 10 milioni, cifra condivisa da Rubin Kazan e Dinamo Batumi:

"De Laurentiis pensa che il suo valore di mercato arriverà a quota 150, anche se non vuole parlarne in questi mesi. Gli azzurri hanno un piano molto chiaro per il prossimo mercato: se deve uscire una stella, sarà Victor Osimhen. Il 24enne nigeriano ha due anni di contratto e piace molto in Premier, con Manchester United e Chelsea in la prima fila. Il suo prezzo supererà anche i 100 milioni e sotto il Vesuvio vedono come probabile il loro addio, mentre, come ha appreso AS, escludono totalmente quello di Kvaratskhelia. Il club partenopeo vuole rinnovare il contratto del georgiano, assicurandogli almeno un altro anno, o anche due"