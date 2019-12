Per il secondo anno consecutivo la Curva B mostra buon cuore. Gli Ultras 1972 invita la tifoseria tutta a donare il sangue all'Ospedale Pausillipon di Napoli. Appuntamento sabato 21 dicembre 2019dalle ore 8:00 per aiutare i bambini ricoverati in difficoltà.

Clicca sul file in allegato