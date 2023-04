Goal di Notte torna in Tv con Plastino: ecco dove si vedrà la storica trasmissione

Goal di Notte torna nell’etere campano. Da questa sera e per tre venerdì, ma le sorprese non finiscono qui, il famoso format televisivo di Michele Plastino torna su Teleclubitalia canale 77 dalle ore 21. Nel talk show sportivo ci saranno al suo fianco Francesco Molaro e Salvatore Savino e non mancheranno ospiti e collegamenti con personaggi del mondo del calcio e del giornalismo. “Con tanto piacere ed emozione mi rivolgo ai tanti amici napoletani - commenta Plastino - per dire che riprende dopo anni Goal di notte a Napoli, per rivivere le emozioni di tanti anni fa. Sarà una mini-edizione con speciali fino al finale. Da stasera alle ore 21 su TeleclubItalia canale 77 in Campania e visibile anche nel basso Lazio torniamo live. Da Stasera - chiude il conduttore - torno per abbracciare idealmente tanta gente che mi vuole bene”. Grande soddisfazione anche per l’editore Giovanni Francesco Russo: “Siamo lieti di annunciare che torna in Campania, grazie alla nostra emittente, uno dei volti più storici e noti dello sport in tv. Da questa sera alle 21 in diretta ogni venerdì il grande Michele Plastino torna con la sua “Goal di notte”. E le sorprese sono ancora all’inizio!" Il programma sarà visibile anche in streaming sull'app di Teleclubitalia e sulle pagine facebook di Club Napoli Allnews e Teleclubitalia