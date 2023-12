La Gevi Napoli Basket torna alla vittoria, battuta Tortona 81-76! Brown convince al debutto

La Generazione Vincente Napoli Basket torna al successo, battuta la Bertram Tortona 81-76. Break e controbreak tra le due formazioni nella prima frazione di gioco con la Generazione Vincente Napoli Basket che con un parziale finale di 6-0 chiude avanti di una lunghezza il primo periodo 16-15. Cambia marcia in avvio del secondo tempo Tortona che piazza un parziale di 2-12 portandosi a più 9. Prova a rientrare nel finale la squadra di Milicic con Owens autore di 13 punti, ma riesce a ridurre a sole tre lunghezze il suo svantaggio. All’intervallo lungo Tortona conduce 35-32.

Nella terza frazione di gioco Tortona controlla il vantaggio, e si riporta a più 8. Sokolowski e Zubcic realizzano da tre, ed accorciano le distanze. A tre minuti dalla fine la Generazione Vincente Napoli Basket effettua il sorpasso con Zubcic letteralmente scatenato. La Generazione Vincente Napoli Basket con le penetrazioni di Ennis dilaga nel finale di tempo e chiude la terza frazione in vantaggio di 10 punti.

Nell’ultimo e decisivo tempo la Gevi Napoli arriva al massimo vantaggio +14 con Pullen ispiratissimo, ma Tortona resta attaccata al match grazie alle bombe di Baldasso e Strautins riportandosi a -8. La squadra di Milicic tenta di controllare la partita nel finale, ma Tortona non molla mai, ed a un minuto dalla sirena finale con le bombe di Ross e Candi si riporta a meno 4. Ross realizza ancora da tre portando Tortona ad una sola lunghezza di distacco. I liberi realizzati da Zubcic, e la penetrazione decisiva di Ennis regalano la meritata vittoria alla Gevi Napoli che torna al successo dopo quattro gare.

Zubcic è stato il miglior realizzatore della Generazione Vincente Napoli Basket con 19 punti.

Tabellino:

GEVI NAPOLI: Pullen 16 (4/6, 2/4,1r), Zubcic 19 (1/4, 3/8, 4r), Ennis 9 (4/12, 0/1, 6r), De Nicolao, Owens 13 (2/2, 2/4, 11r), Brown 16 (2/2, 2/9, 5r), Sokolowski 8 (1/3, 2/5, 6r), Lever 0 (0/1 da tre, 1r), Mabor (2r), Saccoccia. N.e.: Bamba, Ebeling. All. Milicic

BERTRAM DERTHONA TORTONA : Zerini 2 (1/1), Noua 4 (1/2, 0/3, 4r), Ross 11 (1/5, 2/6, 3r), Candi 3 (0/1, 1/2), Strautins 12 (2/4, 2/4, 2r), Baldasso 14 (1/3, 4/7, 6r), Severini 3 (1/3 da tre), Obasohan 13 (2/4, 2/2, 2r), Weems 6 (3/6, 0/3, 5r), Thomas 5 (2/4, 4r), Radosevic 3 (1/2, 4r). N.e.: Tavernelli. All. De Raffaele

ARBITRI: Paternicò, Paglialunga, Bartolomeo

NOTE - Tiri liberi: Napoli: 20/27; Tortona 12/17. Percentuali tiro: Napoli: 25/61 (11/32 da tre; ro 8, rd 31), Tortona: 26/62 (12/30 da tre, ro 6, rd 27) Spettatori: oltre 4000 (tutto esaurito). Falli tecnici a Baldasso (T) e alla panchina di Tortona. Cinque falli: Obasohan (T) a 37’45” (73-67).

Domenica 7 Gennaio alle ore 20:00, per la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A, la Gevi Napoli Basket giocherà in trasferta al Palasport Taliercio la Reyer Venezia.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo stati solidi in difesa e abbiamo fatto registrare poche palle perse. Abbiamo rimontato con entusiasmo, spinti dall’energia del nostro pubblico. Era da un po’ che ci mancava il sorriso, che ci mancava soprattutto di essere felici, e di rendere tali i tifosi e tutta la famiglia del Napoli Basket. Sono emozionato per essere riuscito oggi a tornare al successo, nell’ultima gara dell’anno solare. Sapevamo che sarebbe stato necessario combattere per ogni centimetro del campo, e per tutti i 40 minuti. Oggi avevamo a dirigerà la gara un arbitro di Eurolega, ed altri due arbitri che tutto avrebbero voluto fare, tranne rimediare una brutta figura, essendoci inoltre anche Luigi Lamonica ad osservarli. Forse, per eliminare qualche dubbio di interpretazione, avremmo bisogno di poter richiedere qualche challenge in più. Durante la gara ho cercato di restare calmo, di non prendere falli tecnici, pensando che gli arbitri possono sbagliare come noi.”