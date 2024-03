GeVi Napoli Basket, Llompart: "Treviso è stata una gara importantissima, era difficile per due motivi"

Ultime notizie Napoli - La Generazione Vincente Napoli Basket, dopo il trionfo alla Frecciarossa Final Eight 2024, stende la NutriBullet Treviso Basket 95-81. Sugli scudi Markel Brown (31 punti, 10 falli subiti, 16/16 ai tiri liberi, 9 rimbalzi, 39 di valutazione) e Michal Sokolowski (22 punti, 9 rimbalzi, 7/10 al tiro, 7 falli subiti, 34 di valutazione).

Di seguito le dichiarazioni di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva della GeVi:

‚ÄúTreviso √®¬†stata una gara importantissima. Una partita chiave per noi e per il futuro, molto difficile sia per il riposo concesso ai ragazzi dopo il successo in Coppa Italia, sia perch√® Treviso √® una squadra che rispetto al girone di andata √® cambiata tantissimo prendendo giocatori importanti. Sapevamo che adesso Treviso √® diventata una formazione forte. Per questi motivi la nostra vittoria assume maggiori meriti. Dovevamo anche gestire che nella testa della squadra c‚Äôera la voglia di festeggiare con in nostri tifosi. Abbiamo davvero fatto un buon lavoro e faccio i complimenti a tutti. Sono davvero felice per i nostri tifosi. Ora i festeggiamenti terminano qua. Dobbiamo continuare a divertirci per il resto della stagione proseguendo con la stessa mentalit√† che ci ha portato a vivere queste gioie‚ÄĚ

La Generazione Vincente tornerà in campo domenica prossima 10 Marzo alle ore 16:30 affrontando in trasferta per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, la Bertram Derthona Tortona.