Chi è Sofie Storm Gregersen, la dolce metà di Lindstrom che vedremo a Napoli | FOTOGALLERY

Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom è approdato in Italia questa sera come vi abbiamo mostrato in esclusiva da Fiumicino. Per lui domani visite mediche a Villa Stuart e poi la firma sul contratto per la sua nuova avventura napoletana.

Chi è Sofie Storm Gregersen, la fidanzata di Lindstrom

Non sarà solo, in quanto il classe 2000 è fidanzato da diversi mesi con una ragazza danese. Si chiama Sofie Storm Gregersen ed è una modella. Mantiene tuttavia un profilo basso considerando per esempio l’account Instagram privato e in generale la poca voglia di apparire quando non è necessario.