"Presenti solo per i nostri colori", è quanto recita lo striscione ultras apparso nel settore ospiti a inizio secondo tempo di Monza-Napoli.

Monza-Napoli, protesta degli ultras partenopei

Al fischio d'inizio, infatti, la tifoseria organizzata aveva lasciato un grande vuoto sugli spalti entrando solo successivamente come segno di protesta per la stagione indecorosa. "Assenti come i vostri cogli**i", è stato il messaggio fortissimo inviato.