Napoli Calcio - Ci sono già file importanti all’esterno dello stadio in questo momento, tuttavia i tifosi sono bloccati ormai già un bel po’. Tanto che scatta la protesta da parte dei presenti. Il motivo? Nonostante la SSC Napoli abbia annunciato di aprire i tornelli alle 17.30, in realtà questi sono ancora chiusi. Così molti sostenitori stanno aspettando già da un’ora senza poter però accedere al Maradona per Napoli-Cremonese. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.