Dazn, Zille: "Conte? Forse non era convinto di un cambio, nel post partita era scuro in volto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto la giornalista di Dazn Federica Zille: “Un’altalena di emozioni al “Maradona”, col gol di Vasquez che ha ammutolito lo stadio. Un po’ di paura l’ho percepita, ma non tanto nei giocatori. Anzi li ho sentiti tranquilli e sicuri di sé, soprattutto McTominay quando ha provato a tranquillizzare tutti dicendo “niente panico”. Dopo il vantaggio il Napoli si è messo un po’ in attesa e Conte ha provato a svegliare la squadra. L’atteggiamento dell’allenatore è quello di chi chiedeva la scossa e ha fatto di tutto per ottenerla. Reazione di Conte al gol di Vasquez? Non ha fatto niente di particolare, e l’allenatore ha spiegato il motivo di questa sostituzione. Ho visto che ha tergiversato sul cambio, prendendo tempo. Forse non era convintissimo neanche lui perché in effetti Raspadori stava facendo bene. Conte nel post partita era molto serio, scuro in volto. Non ha provato a sdrammatizzare. Mi è piaciuto come il Maradona ha salutato la squadra, chiedendo ai giocatori di andare sotto le curve”