Ultimissime Calcio Napoli, è il giorno del Maraduno. Ovvero il primo raduno dedicato a Diego Armando Maradona all'Edenlandia dove tifosi da ogni parte del mondo hanno portato con sé cimeli dedicato al Pibe de oro.

Al Maraduno spunta il mega tatuaggio per Diego

E ce n’è uno in particolare che ne ha portato uno direttamente sulla propria gamba: ovvero un mega - e bellissimo - tatuaggio dedicato al più grande di sempre. Impressionante. Clicca sul play in basso per vedere.