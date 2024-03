Il Napoli non parla a DAZN? Rischia una multa di 10mila euro. Ecco cosa dice il regolamento della Lega Serie A

Ultime notizie Napoli - Il Regolamento delle produzioni audiovisive del campionato di Serie A indica gli obblighi e gli impegni in capo alle Società Sportive in materia di Interviste. Al Napoli, così come ogni altra squadra, si rammenta l’impegno di assicurare che

“i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste - a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto - secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste”.

Quindi nel prepartita, nella flash all’intervallo, nella flash dopo il fischio finale, nel post-partita ed in mixed zone. E se non accade?

di Claudio Russo (@claudioruss)

In caso di mancato adempimento da parte di una Società Sportiva agli impegni di cui sopra, Lega Serie A si riserva il diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie elencate nel regolamento:

Dopo due mancate Interviste, anche non consecutive, un richiamo ufficiale; Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per € 10.000; Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista.

Il Napoli è a rischio multa perchè dopo la giornata di ieri, con la decisione di non concedere interviste a DAZN, è giunto al terzo singolo evento in cui non concede interviste: era già successo nel post-partita di Napoli-Empoli, l’ultima prima dell’esonero di Rudi Garcia, e poi in Torino-Napoli, quando nel post-partita l’unico a parlare fu il direttore sportivo Mauro Meluso. Questa casistica rientra nei casi per i quali gli organi competenti della Lega Serie A