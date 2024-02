Sassuolo porta bene: i record raggiunti ieri dall'Osimhen-Kvaratskhelia show

Ultime notizie Napoli - Il Sassuolo è un avversario che porta molto bene ai due attaccanti del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, a segno ieri con cinque gol e due assist in coppia. Entrambi hanno raggiunto nuovi record contro i neroverdi.

I record di Osimhen e Kvaratskhelia

Victor Osimhen ha realizzato nove gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessuna squadra ha segnato più reti nel torneo. Il nigeriano ha trovato il gol in tutte le ultime cinque sfide contro i neroverdi in campionato (come con Cagliari e Udinese). In più: contro i neroverdi ha preso parte a undici gol, nove gol e due assist, e ha trovato la seconda tripletta in due anni (sempre contro gli emiliani).

Sassuolo-Napoli è la seconda partita in cui Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte ad almeno tre reti in un singolo match di Serie A: è il secondo match col Sassuolo, il primo fu il 29 ottobre 2022 – un gol e due assist per Victor Osimhen nel successo per 4-0 degli azzurri sui neroverdi al Maradona -, ieri due gol ed un assist. In generale, il Sassuolo è la squadra contro cui Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in più reti in Serie A: otto partecipazioni attive per il georgiano contro i neroverdi, frutto di quattro gol e quattro assist.