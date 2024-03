Cruciani difende Acerbi: "Nessuno deve toccarlo! Ha detto solo 'neg*o', che c'è di razzista?" | VIDEO

Caso Juan Jesus-Acerbi, si è pronunciato sulla questione anche Giuseppe Cruciani con una posizione che come al solito fa non poche polemiche.

Tale Acerbi avrebbe detto 'neg*o' a Juan Jesus: non ha detto 'sporco neg*o', 'neg*o di me**'a o 'neg*o da bruciare'. Non ha detto niente: sembra abbia detto ‘negro'. E' stato per questo cacciato dalla nazionale e non solo: avete rotto i coglioni. Se non ha detto alcuna frase razzista e non l’ha detta perché ha detto solo ‘neg*o’, dovete lasciare stare Acerbi: nessuno deve toccarlo".