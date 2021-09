Battibecco tra Lapo Elkan e un tifoso azzurro: "E' diffamazione... ma lascio passare per la foto di Maradona" [FOTO]

Napoli Calcio - Battibecco tra Lapo Elkann e un tifoso del Napoli su Twitter. La Juventus però non c'entra: al centro della questione, piuttosto, c'è Dazn. "Quando vi hanno detto che c'erano da spartirsi tutti quei soldi... ti sei preoccupato di capire se Dazn era in grado di garantre il servizio? Davanti ai soldi tutti muti... ipocrica", ha infatti riferito l'utente all'imprenditore.

La risposta di quest'ultimo però non è mancata: "A me non ha detto nulla nessuno perché non mi occupo di calcio e non mi sono mai spartito nulla. La sua potrebbe essere diffamazione, ma visto che ha la foto di Maradona gliela faccio passare. Stavolta". E aggiunge: "Le persone pagano e meritano rispetto. Punto". Con tanto di hasghtag: #Daznout.