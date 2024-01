Finale Supercoppa Italiana, quando si gioca? Napoli in attesa di Inter o Lazio

Ultime notizie calcio Napoli - Finale Supercoppa Italiana Napoli contro una tra Inter e Lazio. C'è attesa per la Finale che si giocherà il 22 gennaio alle ore 20:00 italiane in Arabia Saudita. Quando si gioca e dove vedere la Finale di Supercoppa Italiana 2024.

Finale Supercoppa Italiana in Tv e streaming

Si scende in campo nei prossimi giorni con la Supercoppa Italiana che ora ha le date ufficiali, il 22 gennaio con la Finale decisiva a Riad tra Napoli e una tra Inter e Lazio. In caso di parità si va ai calci di rigori. Ma dove vedere la Supercoppa Italiana 2024 in tv e streaming? C'è la possibilità di seguire tutto in diretta in chiaro su Canale 5 e Italia 1.