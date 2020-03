"Ma adesso sarà difficile ripendere a giocare?" Video chiamata Salvatore Esposito-Mertens: "Non posso parlare, poi mi arriva un'altra multa" [VIDEO]

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Salvatore Esposito, aka Gennaro Savastano in Gomorra, e Dries Mertens, attaccante della SSC Napoli, si sono concessi ai fans in una diretta condivisa su Instagram. L'attore napoletano, grande amico di tantissimi calciatori, gli ha chiesto: "Ho visto che ti stai allenando, ma ora per voi è come ricominciare un altro campionato dopo uno stop così lungo. E' molto più difficile adesso riprenderemo no?!"

Pronta la risposta dell'attaccante azzurro che sorride: "Non lo so, non posso dire niente. Poi mi arriva un'altra multa".