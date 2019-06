Dries Mertens è un attaccante della SSC Napoli e della Nazionale belga.

Mertens, la biografia e le curiosità

Dov'è nato Mertens?

E' nato in Belgio, a Lovanio.

Quanti anni ha Mertens?

Mertens ha 31 anni, essendo nato il 6 maggio 1987.

Chi è il padre di Mertens?

Il padre di Mertens si chiama Herman.

Chi è la madre di Mertens?

La madre di Mertens si chiama Marijke.

Chi è la sorella di Mertens?

La sorella di Mertens si chiama Lina.

Chi è il fratello di Mertens?

Il fratello di Mertens si chiama Jeroen.

Chi è la moglie di Mertens?

Kat Kerkhofs è la moglie di Dries Mertens.

Soprannome Mertens?

Il soprannome di Dries Mertens è 'Ciro'.

Quanto è alto Mertens?

Mertens è alto solo 1,69m per circa 60 kg.

Contratto Mertens?

Mertens ha un contratto con il Napoli fino al 2020.

Stipendo Mertens, quanto guadagna Mertens?

Lo stipendio di Dries Mertens è di circa 3,5 milioni di euro a stagione, è questo il suo ingaggio.

Dires Mertens Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Dries Mertens è di crica 30 milioni di euro.

Clausola rescissoria Mertens?

La clausola rescissoria di Dries Mertens è di 28 milioni di euro ed è valida soltanto per l'esterno.

Numero maglia Mertens?

Mertens indossa la maglia numero 14 sia con il Napoli che con il Belgio.

Agente Mertens?

L'agenzia che si occupa di Dries Mertens è la Stirr Associates.

Mertens le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche di Dries Mertens ne fanno un calciatore molto agile, dotato anche di una grande tecnica. Mertens è forte nel dribbling e nel tiro da fuori. Di piede destro, Mertens ha iniziato a giocare come esterno d'attacco, ma Sarri al Napoli lo ha trasformato in un validissimo centravanti. Il suo carattere si è ambientato alla perfezione qui a Napoli, tant'è che i tifosi partenopei lo hanno ribattezzato "Ciro".

Ha conosciuto lo sport giovanissimo. Suo padre, infatti, è stato più volte campione nazionale in Belgio in ginnastica e corpo libero. E' per questo, forse, che a soli 9 anni Mertens gioca già a calcio ed entra a far parte del club professionistico della sua città, l'Oud-Heverlee Leuven, dove ci resta fino all'età di 11, finché non viene notato dal prestigioso club dell'Anderlecht che lo tessera giovanissimo in Primavera. A soli 16 anni cambia ancora squadra, passando al Gent, che ben presto gli offrirà l'occasione di esordire nel calcio che conta.

Mertens, la carriera

Eendracht Aalst, 2005-2006: ad appena 18 anni Mertens viene mandato in prestito nella Serie B olandese, all'Eendracht Aalst. E' la sua occasione per farsi notare: pur ottenendo soltanto 14 presenze , Dries è subito decisivo e mette a segno 4 reti , dimostrando di avere già un gran fiuto per il gol.

ad appena 18 anni Mertens viene mandato in prestito nella Serie B olandese, all'Eendracht Aalst. E' la sua occasione per farsi notare: pur ottenendo soltanto , Dries è subito decisivo e mette a segno , dimostrando di avere già un gran fiuto per il gol. AGOVV, 2006-2009: il grande impatto di Mertens spinge il Gent a credere ancora in lui, così viene mandato in prestito in Olanda, all'AGOVV Apeldoorn. L'anno successivo gli olandesi non si fanno sfuggire l'occasione di riscattare Mertens, che divene così ufficialmente un calciatore del club. Al termine della sua esperienza, il tabellino è entusiasmante: ben 108 presenze e 30 gol , numeri impressionanti per un calciatore ancora utilizzato nel ruolo di ala sinistra, spazio che utilizza spesso per rientrare e calciare da fuori con il destro.

il grande impatto di Mertens spinge il Gent a credere ancora in lui, così viene mandato in prestito in Olanda, all'AGOVV Apeldoorn. L'anno successivo gli olandesi non si fanno sfuggire l'occasione di riscattare Mertens, che divene così ufficialmente un calciatore del club. Al termine della sua esperienza, il tabellino è entusiasmante: ben , numeri impressionanti per un calciatore ancora utilizzato nel ruolo di ala sinistra, spazio che utilizza spesso per rientrare e calciare da fuori con il destro. Utrecht, 2009-2011: è la sua prima grande esperienza. Mertens passa all'Utrecht, in Eredivisie, dove ha la possibilità di mettersi in mostra anche in Europa League: è proprio in quell'occasione che conosce Napoli. Nella stagione 2010-2011, Napoli e Utrecht si affrontano in Europa, e Mertens brilla, mettendo a segno anche 2 assist nel 3-3 del 12 dicembre . Terminerà la sua esperienza all'Utrecht con 65 presenze e 16 gol .

è la sua prima grande esperienza. Mertens passa all'Utrecht, in Eredivisie, dove ha la possibilità di mettersi in mostra anche in Europa League: è proprio in quell'occasione che conosce Napoli. Nella stagione 2010-2011, . Terminerà la sua esperienza all'Utrecht con . PSV Eindhoven, 2011-2013: Mertens è ormai una star in Olanda e nell'estate del 2011 passa al PSV, uno dei club più prestigiosi del campionato olandese. Viene pagato 13 milioni di euro, cifra ampiamente ripagata dai 37 gol che segna in soli due anni in sole 62 presenze. L'esperienza al PSV lo consacrerà definitivamente come uno dei migliori prospetti del calcio nordico, che proprio in quegli anni inizia a sfornare decine di talenti, gli stessi che andranno poi a comporre l'attuale Nazionale del Belgio, di cui Mertens è divenunto titolare inamovibile. Con la maglia del PSV, Mertens vince anche la Coppa Olandese e la Supercoppa.

Mertens al Napoli