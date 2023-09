Il bacio alla maglia di Kvaratskhelia e l'esultanza rabbiosa sotto la curva B | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Non è passata inosservata l'esultanza rabbiosa dopo tanti mesi senza gol di Khvicha Kvaratskhelia, dopo la rete in Napoli-Udinese: il bacio alla maglia sotto la curva B, in una serata dove si era parlato soltanto del caso Osimhen e in un momento storico difficile per la squadra azzurra, vale ancora di più. Di Kvara s'era scritto tanto, addirittura c'era chi parlava di un'insofferenza legata al rinnovo: l'esultanza e l'esplosione di gioia dell'attaccante georgiano però dicono tutt'altro.

Ecco il video dalla Curva B: