Guardate cosa ha pubblicato Osimhen: è un addio al Napoli? | VIDEO

Victor Osimhen ha pubblicato su Instagram un video che riassume le sue migliori giocate e i gol più belli con la maglia del Napoli in questa stagione. Sappiamo bene come nell'ultimo anno Osimhen abbia rinunciato apertamente a pubblicare immagini che lo ritraessero con indosso i colori azzurri, a causa di un diverbio con il club ad ottobre.

Nel video non ci sono messaggi o parole, ma visto che ormai tutti danno per scontata la sua cessione in estate - compreso lo stesso Aurelio De Laurentiis - viene da chiedersi se il video pubblicato da Osimhen non sia un vero e proprio saluto ai tifosi napoletani. Una clip per celebrare i suoi anni nel Napoli e salutare definitivamente la piazza partenopea. O forse solo un sunto della stagione 23-24.

