Giappone, Verdi in vacanza incontra un tifoso nipponico: "E' pazzo, è venuto a cercarmi in hotel" [VIDEO]

Laura, la fidanzata di Simone Verdi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae il calciatore azzurro, in Giappone in vacanza, con un tifoso speciale: "Quando ti chiamano in stanza e ti dicono di avere una telefonata importante da passarti, pensi sia successo qualcosa di grave... e invece è lui!". Il tifoso giapponese esclama 'Forza Napoli sempre'. L'attaccante del Napoli spiega: "E' pazzo lui! E' venuto a cercarmi in hotel!". Poi Verdi si lascia fotografare insieme a dei tifosi giapponesi in un negozio. Clicca sul file in allegato per vedere i video.