Man City, Doku: "Sarà strano giocare contro De Bruyne, ma non avremo pietà! Vogliamo battere il Napoli"

Le Interviste  
Man City, Doku: Sarà strano giocare contro De Bruyne, ma non avremo pietà! Vogliamo battere il Napoli

Ultime news Champions LeagueÂ -Â Jeremy Doku, attaccante del Manchester City, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria nel derby contro il Manchester United:

"De Bruyne? SarÃ  strano giocare contro di lui. Penso che sarÃ  felice di tornare a casa! Alla fine dei conti non avremo pietÃ , vogliamo vincere ogni partita! Adesso andiamo partita per partita: eravamo concentrati solo su questa gara, volevamo vincere questa, poi penseremo alla prossima e a quella dopo ancora. Ãˆ quello che abbiamo fatto nelle stagioni precedenti e continueremo a fare cosÃ¬ anche dâ€™ora in avanti!".

