Pele: "Dicevano è l'erede di Maradona, non è poi così forte"

Pelè è sempre stato molto schietto. In un'intervista di qualche anno prima della sua morte, l'ex calciatore brasiliano si era sbilanciato in un paragone: "Più forte Messi oppure Diego? Per me Maradona è stato uno dei migliori calciatori mai visti. Mi chiedete se era meglio di Messi? Molto meglio! Come anche Beckenbauer e Cruyff, giocatori eccellenti

Neymar? È difficile difenderlo per quello che fa ha avuto molto sfortuna perché la nazionale non ha vinto il Mondiale. Sono stato due volte in Europa, l’ho visto e ci siamo parlati. Gli ho detto che nel calcio Dio gli ha dato tanto, ma che poi quello che ha fatto lui ha complicato tutto. Credo comunque che Neymar sia più giocatore di Mbappé, però in Europa tutti parlano di Kylian....

Dybala non è poi così forte come dicono. Alcuni vedono in lui l'erede di Maradona, ma la verità è che l'unica cosa che i due hanno in comune è che calciano con il sinistro. Non è così forte".