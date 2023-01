Crollo Juve, l’ironia dei napoletani: “In B ancor prima della sentenza”

Napoli Calcio - La Juventus è attualmente 13esima in Serie A dopo la penalizzazione. Oggi poteva vincere e provare a iniziare la risalita, invece c’è stato un clamoroso tonfo interno con la vittoria a sorpresa del Monza che ha scavalcato i bianconeri in classifica portando all’undicesimo posto.

Juventus-Monza 0-2, sfottò sui social

Sui social, inevitabilmente, è partita l’ironia di massa per la disfatta juventina. C’è chi ricorda chi a Torino parlava di campionato falsato a favore del Napoli - dimenticando completamente il 5-1 al Maradona che aveva messo in chiaro le possibilità di scudetto della Juve - e chi invece ora sorride nel vedere la Vecchia Signora proprio sopra le squadre in corsa per la salvezza.

"Di questo passo andranno in Serie B ancor prima della sentenza", scrivono molti tifosi sui social evidenziando come il non gioco di Allegri ora più che mai diventi una zavorra per il club piemontese.