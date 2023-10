TMW - Salernitana-Napoli, una mossa del club granata non lascia dubbi sul divieto di trasferta

Ultime notizie Serie A - Non arrivano buone notizie per la prossima trasferta dei partenopei, con Salernitana-Napoli fissata per sabato 4 novembre a Salerno, ore 15:00. Perché si va verso il divieto di trasferta nel settore ospiti per i residenti in Campania, e non solo. Come racconta TMW:

"Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma lo stop alla sottoscrizione delle Granata Card lascia presagire che le autorità competenti vogliano limitare al massimo il rischio di "infiltrati" azzurri nei settori locali. In provincia di Salerno, infatti, risiedono tanti tifosi partenopei e potrebbero trovare posto nei distinti o in tribuna azzurra a stretto contatto col popolo di fede granata. Divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, compresi quelli che abitano a Benevento, Avellino o Caserta. Tiene banco anche la questione prezzi. Con un settore popolare di fatto sold out per gli abbonamenti, appare eccessivo partire dai 60 euro dei distinti passando per i 72 della tribuna azzurra e gli 82 della tribuna verde. Sui social è polemica, in tanti si dicono costretti a restare a casa o a recarsi allo stadio da soli senza poter trascorrere un pomeriggio di gioia all'Arechi con moglie e figli".