Serie A, quote scudetto: per i bookmakers la favorita è l'Inter, ecco la posizione del Napoli

Notizie calcio. Manca sempre meno al via del campionato di Serie A 2023/24, con il Napoli che dovrà difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Serie A 2023/24, quote scudetto

Secondo i bookmakers la favorita per il titolo, al momento, è l'Inter di Simone Inzaghi che è quotata tra il 2.75 ed il 3.10 dai vari siti di scommesse. Alle spalle dei nerazzurri c'è il Napoli campione in carica (pagato tra 3.50 e 4.50), mentre sul terzo gradino c'è la Juventus (4.33-5.00). Quarto posto per il Milan protagonista sul mercato che è quotato tra 4.50 e 6.00. Ben oltre il 10 ci sono invece le romane con la Roma leggermente avanti alla Lazio.