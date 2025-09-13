Politano a DAZN: "Momento importante per me! Rinnovo a vita? Siamo sulla buona strada..."

Ultimissime Fiorentina-Napoli, anche Matteo Politano ha commentato la grande vittoria del Franchi ai microfoni di DAZN nel post partita.

“E’ un momento importante per me, siamo a inizio campionato e sono contento di come sta andando e di quel che ho fatto tra Napoli e nazionale. Ma siamo solo all’inizio, ci sono tante competizioni e c’è da qualificarsi a un mondiale: io spero di continuare così. Super impatto? Sappiamo bene che per questo tipo di partite su campi così difficili bisogna approcciare forte, uomo contro uomo, rendersi subito aggressivi e recuperare il pallone nella loro metà campo. Questa oggi è stata la nostra forza, abbiamo giocatori di gamba e bravi a difendere a tutto campo. Stiamo cercando di sfruttarla. Napoli a vita? Vediamo, stiamo parlando… siamo sicuramente sulla buona strada”.