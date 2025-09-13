Politano a DAZN: "Momento importante per me! Rinnovo a vita? Siamo sulla buona strada..."

Le Interviste  
Politano a DAZN: Momento importante per me! Rinnovo a vita? Siamo sulla buona strada...

Il commento di Politano dopo Fiorentina-Napoli

Ultimissime Fiorentina-Napoli, anche Matteo Politano ha commentato la grande vittoria del Franchi ai microfoni di DAZN nel post partita. 

Politano commenta Fiorentina-Napoli 1-3 

“E’ un momento importante per me, siamo a inizio campionato e sono contento di come sta andando e di quel che ho fatto tra Napoli e nazionale. Ma siamo solo all’inizio, ci sono tante competizioni e c’è da qualificarsi a un mondiale: io spero di continuare così. Super impatto? Sappiamo bene che per questo tipo di partite su campi così difficili bisogna approcciare forte, uomo contro uomo, rendersi subito aggressivi e recuperare il pallone nella loro metà campo. Questa oggi è stata la nostra forza, abbiamo giocatori di gamba e bravi a difendere a tutto campo. Stiamo cercando di sfruttarla. Napoli a vita? Vediamo, stiamo parlando… siamo sicuramente sulla buona strada”. 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
