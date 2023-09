Roma-Milan, shock sugli spalti: sputi, insulti e bambini in lacrime | VIDEO

Lo scorso venerdì 1 settembre allo stadio Olimpico di Roma si è giocata la partita di Serie A Roma-Milan, terminata 1-2 per i rossoneri. In questi giorni, però, circola in rete un video che risale proprio a venerdì scorso, girato sugli spalti dello stadio Olimpico al confine tra il settore ospiti dei milanisti e il settore dei tifosi di casa.

Si vede un tifoso del Milan che si arrampica alla balaustra e sputa addosso ai tifosi avversari, lanciando insulti e offese. Dall'altra parte, i tifosi romanisti difendono un bambino in lacrime che - con la maglia rossonera indosso - assiste mortificato a tutta la scena. Un video shock - ennesimo episodio aberrante in uno stadio italiano.

