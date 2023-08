Esultanze dopo i gol e maxi-recuperi in Serie A: con le nuove regole cambia tutto, si giocherà più minuti

Notizie calcio. Ieri pomeriggio gli arbitri hanno affrontato la questione “recupero” nella prima lezione in aula nel ritiro di Cascia. Tema, la Circolare n. 1, quella che dà l’indirizzo a tutta la stagione (salvo modifiche in corsa). E la regola n. 7 (Durata della gara) contiene l’indicazione più stuzzicante di questo pre campionato. Fra le specifiche che portano al prolungamento della partita, dalle sostituzioni all’intervento dello staff medico in campo, è stata inserita anche la dicitura «festeggiamenti per la segnatura di una rete», che diventerà motivo di recupero.

Serie A, cambia la regola sul recupero

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, avremo fisiologicamente dai 10 ai 13 minuti complessivi in più a partita. Teoricamente ci saranno di media due minuti nel primo tempo e dai sette ai dieci minuti nella ripresa. Si giocherà un giorno in più, 25 ore e mezza circa. Gli analisti della CAN stimano appunto che le partite potrebbero allungarsi fino a 100 o anche 102 minuti, contro i 98 minuti dello scorso anno.