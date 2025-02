Formazioni ufficiali Monza-Lecce: le scelte di Nesta e Giampaolo

Formazioni ufficiali Monza-Lecce: sfida salvezza nel pomeriggio per la 25a giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 15.00, quando si giocherà anche Udinese-Empoli.

I lombardi sono forse all’ultima chiamata per cercare di rimanere in corsa per la permanenza in Serie A.

I pugliesi, invece, forti del +4 sulla zona retrocessione, vogliono consolidare e migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Formazioni ufficiali Monza-Lecce: c'è grande attesa tra i tifosi delle due squadre.

Formazioni ufficiali Monza-Lecce

MONZA (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta

Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

Partite in programma per la 25a giornata di Serie A

Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Prossimo turno Serie A 26a giornata

Lecce-Udinese venerdì 21 febbraio, ore 20.45

venerdì 21 febbraio, ore 20.45 Parma-Bologna sabato 22 febbraio, ore 15.00

sabato 22 febbraio, ore 15.00 Venezia-Lazio sabato 22 febbraio, ore 15.00

sabato 22 febbraio, ore 15.00 Torino-Milan sabato 22 febbraio, ore 18.00

sabato 22 febbraio, ore 18.00 Inter-Genoa sabato 22 febbraio, ore 20.45

sabato 22 febbraio, ore 20.45 Como-Napoli domenica 23 febbraio, ore 12.30

domenica 23 febbraio, ore 12.30 Verona-Fiorentina domenica 23 febbraio, ore 15.00

domenica 23 febbraio, ore 15.00 Empoli-Atalanta domenica 23 febbraio, ore 18.00

domenica 23 febbraio, ore 18.00 Cagliari-Juventus domenica 23 febbraio, ore 20.45

domenica 23 febbraio, ore 20.45 Roma-Monza lunedì 24 febbraio, ore 20.45

