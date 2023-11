Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Firenze, ha commentato così il possibile rinvio a causa della dura ondata di maltempo che ha colpito la Toscana in queste ore: "Non so se la partita verrà rinviata, ci sono organi di competenza che decideranno. Noi oggi ci alleniamo e poi partiamo per Firenze. L'importante è che la partita si svolga in una situazione di normalità, per quello che potrà essere", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.