Moviola Napoli-Genoa, Bergonzi e Adani in coro alla RAI: "Mani Venturino, era rigore!". Il parere di Rimedio

Notizie calcio Napoli, le ultimissime oggi. Spunta la moviola di Napoli-Genoa 2-2 nello studio RAI nel corso della Domenica Sportiva. A parlare l'ex arbitro Mauro Bergonzi, il telecronista della Nazionale Alberto Rimedio e l'ex giocatore di Inter e Brescia e noto opinionista Lele Adani

Moviola Napoli Genoa 2-2, il parere della Domenica Sportiva

Bergonzi: “C’è un episodio molto importante in cui il pallone finisce sul braccio di Venturino del Genoa. Per me poteva essere giudicato punibile perché di istinto apre il braccio per andare a colpire il pallone. Aureliano poteva chiamare l’arbitro al VAR e fargli valutare l’azione”

Rimedio: “Per quanto il braccio sia vicino al corpo, c’è istintivamente l’intenzione di Ventolino di allargare il braccio per intercettare il pallone”

Adani: "Venturino ha intenzione di allargare il braccio di istinto e andare a toccarlo: per me era rigore"