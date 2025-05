Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti da Ciro Venerato al TgSport della RAI. Dopo il clamoroso annuncio su Sudakov, arrivano anche news per il nuovo possibile bomber azzurro.

"In attacco proseguono gradi manovre. Per lo svincolato David resta il nodo commissione. Non a caso la dirigenza azzurra ha avviato una trattativa parallela con il Liverpool per Nunez. Lucca resta nei radar; potrebbe rimpiazzare Simeone. In difesa colloquio con gli agenti del genoano De Winter”.