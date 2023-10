Diritti Tv Serie A, oggi si decide: DAZN offre 1 miliardo, servono 14 voti su 20

Oggi pomeriggio è prevista l'assemblea di Lega Serie A: i club sono chiamati a decidere tra l'offerta di DAZN e SKY per i diritti tv del campionato di calcio italiano, oppure se puntare alla creazione di un nuovo canale della Lega.

Diritti TV Serie A

Ultime notizie. L'offerta quinquennale DAZN-Sky si aggira intorno ai 900 milioni di euro per i diritti tv della Serie A 2024-2029. Ne parla anche il Corriere della Sera oggi in edicola, secondo cui il meccanismo prevede che Dazn spartisca al 50% con i club gli incassi che oltrepassano una soglia tuttora oggetto di trattativa, senza alcun limite massimo, per un totale di circa 1 miliardo di euro di introiti aggiuntivi. Un progetto di revenue sharing che prevede la crescita degli abbonamenti DAZN e il calo della pirateria.

Per accogliere l'offerta di DAZN, in Assemblea di Lega Serie A c'è bisogno di una maggioranza di 14 voti su 20. Altrimenti - scrive il Corriere della Sera - "è stato già convocato il notaio Giuseppe Calafiori che aprirà le buste contenenti le sei proposte di fondi e banche per il canale della serie A. Per sostenere il progetto si sarebbero fatti avanti, fra gli altri, i fondi di private equity Carlyle, Advent, Oaktree e il fondo sovrano saudita Pif".