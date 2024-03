Ultime notizie SSC Napoli - Come tradizione la Val di Sole e il Trentino saranno presenti questa settimana a Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo. E oggi, proprio alla Fiera d’Oltremare, è previsto l’ormai tradizionale incontro con gli amici giornalisti e la partecipazione di due Testimonial SSC Napoli. L’appuntamento è per oggi giovedì 14 marzo alle ore 14.30 allo stand del Trentino | Fiera d’Oltremare - Padiglione 3. Segui l'evento in diretta su CalcioNapoli24.