Ritiro Dimaro Napoli, giorno 11: iniziano le ripetute, c'è Buongiorno! Prima lavoro tattico, con Conte in campo: "Stiamo stretti!" | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del diciassettesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 11 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 11: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:30 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della 17ª seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida.

11:05 - Simeone rientra negli spogliatoi

10:56 - Iniziano le ripetute per gli azzurri! Vedremo quanti chilometri faranno, partecipano tutti (anche Buongiorno e McTominay), gli unici assenti sono Vergara, Anguissa e Simeone

10:52 - Sta per iniziare il lavoro atletico, gli azzurri indossano le scarpe da ginnastica

10:50 - Adesso blu e rosa si sono invertiti, con i blu in costruzione e i rosa in pressing alto

10:45 - Arriva a bordocampo - ad osservare la seduta - anche Giovanni Simeone, applaudito e caricato dai tifosi dopo il leggero infortunio subito dal Cholito

10:44 - Applausi per Noa Lang-Olivera! Gol di Mathias Olivera di tacco su assist di Noa Lang

10:41 - Osservano, a bordocampo, Vergara e Obaretin. Assenti Anguissa e Simeone. Lavorano in campo senza palla McTominay e Politano: personalizzato a parte per loro due.

10:41 - Gilmour-Buongiorno svolgono personalizzato in campo con la palla, lavorando a parte.

10:40 - Applausi per De Bruyne che va in rete!

10:39 - Prosegue l'esercitazione tattica, con i blu che costruiscono da dietro e i rosa vanno in pressione alta con queste squadre:

ROSA: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema (altissimo all'altezza dei centrocampisti in pressing), Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang.

BLU: Contini//Meret; Mazzocchi, Marianucci, Jesus, Spinazzola; Zerbin, Hasa, Coli Saco; Zanoli, Lukaku, Sgarbi.

10:30 - Subito in campo gli uomini di Conte, stamattina. Esercitazione tattica a metà campo con Conte che urla ed è in mezzo al campo a dare indicazioni ai suoi: "Stiamo stretti, stiamo stretti! Andiamo, andiamo!".

Convocati Dimaro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida 2025: