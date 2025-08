Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 7: oggi la presentazione di Milinkovic-Savic! | DIRETTA VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del nono allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli. Che però sarà a porte chiuse, sia per la stampa che per i tifosi.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 7: allenamento mattutino | DIRETTA VIDEO

Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Castel di Sangro.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

