Natan CAM, skills e giocate del nuovo difensore Napoli: che fisico! | VIDEO CN24

Ultime notizie Napoli - Natan Bernardo De Souza, il nuovo difensore brasiliano del Napoli si mette in mostra nel suo primo allenamento in maglia azzurra. Skills, giocate e scatti del sostituto di Kim Min-Jae in azzurro.



Undicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Primo giorno di allenamento per Natan, del quale la SSC Napoli ha comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Red Bull Bragantino, le sue prestazioni sportive. Durante l'allenamento, il difensore brasiliano ha partecipato alle partitelle a campo ridotto mettendo in mostra le sue doti tecniche.



Questo pomeriggio la squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha lavorato in piscina mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione a secco a svolto ha svolto partite a campo ridotto. Gollini, Zielinski, Zedadka e Osimhen hanno svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Saco e Kvaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.

Clicca su play per guardare il video: